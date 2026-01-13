Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

За сосульки и сугробы в Брянске 47 управляющих компаний получили предостережения

2026, 13 января 16:47
За сосульки и сугробы в Брянске 47 управляющих компаний получили предостережения
За сосульки на крышах многоэтажек и сугробы во дворах  47 управляющих компаний Брянска получили предостережения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Специалисты комитета ЖКХ, управления муниципального контроля и главы районов обошли дворы в Брянске. Они проверяли качество работы управляющих компаний. Внимание специалисты обращали на нечищенные дворы, снег и сосульки на кровлях.

В «чёрный список» проверяющих попали 47 управляющих компаний в разных районах областного центра. Они получили предостережения. Сотрудники управления муниципального контроля внесли нарушителей в Единый реестр контрольных надзорных мероприятий.

