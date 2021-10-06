За сутки от коронавируса умерли 12 брянцев

За минувшие сутки брянские медики провели 4694 исследования на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 264 человек. 186 пациентов выписали из больниц. 12 жителей Брянской области скончались.

Газ пришёл в село На карте газификации Смоленской области появилось больше населённых пунктов, куда пришло голубое топливо. На прошлой неделе в деревнях Коммуне и Мясоедово Вяземского районе были введены в эксплуатацию уличные газопроводы. «Эта работа проводилась в рамках выполнения поручения нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое было принято нами к обязательному исполнению после обращения вязьмички Галины Сергеевны Климовой в

Есть работа! Вопрос: «Куда пойти работать?» – остаётся актуальным для сотен смолян. Кто-то желает трудоустроиться после окончания учебного заведения, кто-то мечтает получать больше денег или реализовывать себя в иной сфере. Комплексно помочь таким смолянам призвано государственное кадровое агентство, которое в ближайшем будущем заработает в регионе и со временем станет единой площадкой по поиску работы, трудоустройству и профориентации.

По тепловому контуру Готовят сети к работе в условиях зимних нагрузок? Отопительный сезон на Смоленщине стартовал, соцобъекты и жилые дома уже подключены к теплу, а теплосетевой комплекс подготовлен к работе в зимний период. Эти и другие вопросы, касающиеся сферы теплоснабжения областного центра, были затронуты в ходе рабочей встречи, которую, несмотря на свой больничный, губернатор Алексей Островский провёл с

6 октября смолян ожидает +15 градусов тепла 6 октября на территории Смоленска и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Подробно о погоде в среду рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Утром местами землю укроет туман. Ветер подует юго-восточный, его скорость будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, днем +11°C…+13°C.

В Смоленской области пройдет проверка систем оповещения 6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. С 10:40 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).