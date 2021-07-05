Замгубернатора назвал причины не прививаться от COVID-19

По словам Андрея Бардукова, хронические заболевания не являются противопоказанием для прививки.

Врио замгубернатора Андрей Бардуков назвал причины для отвода от вакцинации.

На заседании оперативного штаба он сообщил о том, что решение об отводе принимают только врачебные комиссии. В настоящее время существуют две основные причины не идти на вакцинацию.

«Первая – острая стадия заболевания на момент прививки и аллергия на введение первого компонента вакцины. Вторая – онкологическое заболевание с курсом химиотерапии или радиотерапии. Все остальные случаи, в том числе хронические заболевания, не являются противопоказаниями!» – заявил Бардуков.

В ближайшее время медики прогнозируют ухудшение эпидемиологической ситуации в Брянской области из-за распространения коронавирусной инфекции.