Замначальника службы занятости ответит на вопросы брянцев

Жителей интересуют выплаты по безработице в связи с сокращениями и увеличения срока для поиска подходящей работы.

Заместитель начальника управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области Наталья Рутковская ответит на вопросы подписчиков. Прямой эфир пройдёт в пятницу, 27 мая на странице правительства региона во ВКонтакте. Трансляция начнётся в 15 часов.

Задать вопросы брянцы могут под постом с анонсом. Жители уже поинтересовались увеличением выплат по безработице и срока для поиска подходящей работы.