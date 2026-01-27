Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Застрявшей на трассе в машине семье с детьми помогли брянские полицейские

2026, 27 января 12:26
Застрявшей на трассе в машине семье с детьми помогли брянские полицейские
Застрявшей на трассе в машине семье с детьми помогли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

 

Вечером в полицию поступила информация о том, что на трассе в Почепском районе в неблагоприятных погодных условиях произошла аварийная остановка автомобиля Kia Cerato. На помощь оперативно прибыли инспекторы ДПС Илья Белофастов и Василий Мищенков. Инспекторы выяснили, что семья с двумя детьми едут из Брянска в Москву. Неожиданно у иномарки вышла из строя аккумуляторная батарея. Правоохранители пересадили семью в служебную машину, доставили из Почепа исправный аккумулятор и помогли его установить. После этого машину полицейские сопроводили до ближайшей охраняемой стоянки.

Семья позже разместила пост с благодарностью к стражам порядка, которые помогли им в опасной ситуации.

