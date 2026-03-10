Брянская делегация «Новых людей» посетила съезд партии в Санкт-Петербурге

2026, 10 марта 09:35

5 марта в городе Санкт-Петербурге прошёл съезд партии «Новые люди». Участие в мероприятии приняла брянская делегация. Её возглавил лидер регионального отделения партии Сергей Горелов. Он подчеркнул, что съезд прошёл в конструктивной обстановке.

Начальник управления президента РФ Александр Харичев зачитал приветствие президента России Владимира Путина представителям партии. Глава страны отметил вклад фракции в работу Госдумы, региональных парламентов и органов власти, а также внимание «Новых людей» к развитию в сферах науки, образования и здравоохранения, внедрению передовых технологий, поддержке предпринимателей и продвижению здорового образа жизни. Президент подчеркнул, что самая молодая партия России за прошедшие годы накопила значительный опыт работы и открыта к взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для решения стоящих перед страной задач.

«Со своей стороны в ближайшее время брянское отделение, наши сторонники соберутся, чтобы обсудить, как наиболее эффективно выполнить установки, полученные на съезде. Об этом мы ещё подробно расскажем нашим избирателям, ради которых мы готовы работать не покладая рук», – подчеркнул Сергей Горелов.

Фото пресс-службы партии «Новые люди»