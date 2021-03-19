Завод в Почепе производит до 4 млн медицинских масок в сутки

На базе Московского эндокринного завода в Почепе открылся новый комплекс по производству медицинских масок. Предприятие может выпускать до 4 млн медицинских масок в сутки, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.

Сегодня спрос на медицинские маски снижается, но завод продолжает работать, в ближайшее время на нем будут выпускаться лекарственные препараты.

Также, за прошедшие четыре года в Брянской области закупили 325 машин для системы здравоохранения, в том числе более 210 машин скорой помощи, а также спецмашины для доставки терапевтов к пациентам. Все автомобили скорой медицинской помощи укомплектованы современным медицинским оборудованием.