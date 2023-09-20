Жирятинский район Брянской области принял эстафету Вечного огня в День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Жирятинский район принял Эстафету Вечного огня. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

20 августа 80 лет назад был полностью освобождён Жирятинский район. В памятной акции участвовали ветераны, чиновники, представители правоохранительных органов, молодежь. К памятнику Воинам-освободителям в сквере имени 50-летия Победы села Жирятино они возложили цветы.

Эстафету Вечного огня передали в Клетнянский район.