Житель Погарского района получит до пяти лет лишения свободы за похищенный телефон

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В продуктовом магазине у одной из покупательниц украли телефон, который она оставила на прилавке. Потеря обошлась потерпевшей в 18 тысяч рублей.

Девушка написала заявление в полицию. Вскоре пропажу нашли. Вором оказался 40-летний житель Погарского района.

На мужчину завели уголовное дело и направили в суд.

За кражу ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.