Жителей Брянщины обслуживают пять центров компьютерной томографии

Врачи, работающие в центрах КТ-исследований, вправе также выписывать бесплатные лекарства при подтверждении диагноза.

На Брянщине пациентов с подозрением на коронавирус обслуживают пять центров компьютерной томографии.

Работающие в них доктора прошли специальное обучение и имеют право при подтверждении подозрений на коронавирус выписывать бесплатные лекарства пациентам, которых отправляют на амбулаторное лечение.

Необходимый запас лекарств от коронавируса в регионе был закуплен, сформирован также резерв. На их закупку областной бюджет выделил свыше 44 млн рублей.