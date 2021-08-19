Жители Погарского района пьют нечистую воду

Некоторые артезианские скважины не соответствуют санитарным нормам.

Брянская природоохранная прокуратура провела проверку водоснабжения питьевой водой жителей Погарского района.

Сотрудники прокуратуры установили, что МУП «Погарский районный водоканал» обеспечивает население водой из артезианских скважин, четыре из которых не соответствуют установленным санитарным нормам.

Руководству организации внесли представление об устранении выявленных нарушений и возбудили дела об административных правонарушениях.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.