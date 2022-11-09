Жительница Брянска отметила 100-летний юбилей

Вековой юбилей отметила жительница Брянска Ольга Рыбкина. Об этом рассказали в городской администрации.

Ольга Рыбкина более сорока лет отдала педагогике. Она работала учителем, затем завучем и директором Аладьинской школы в Трубчевском районе.

Ольга Рыбкина вместе с мужем-ветераном Великой отечественной войны воспитала пятерых детей. Супруга уже нет. А женщина теперь воспитывает 12 внуков и 21 правнука.

Именинницу со 100-летним юбилеем поздравили чиновники администрации Советского района Брянска. Они передали подарки и пожелания от губернатора Брянской области Александра Богомаза.