Жительница Карачева открыла кофейню на соцконтракт

Жительница Карачева Наталья Корнеева открыла кофейню на деньги от социального контракта. Об этом рассказали в департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Наталья Корнеева решила открыть свой бизнес. Женщина заключила в КЦСОН Карачевского района социальный контракт. На полученные от государства деньги она профессиональную кофемашину, кофемолку и льдогенератор.

Наталья Корнеева открыла кофейню и продает посетителям кофе и прохладительные напитки, а также снеки.