Жителям приграничья вернут переданные муниципалитету землю и жилье

2026, 10 августа 09:01

Соответствующий закон подписан 3 августа и будет действовать до 1 января 2028 года.

В Брянской области принят закон, позволяющий жителям приграничных районов вернуть земельные участки и жилые помещения, от которых они отказались при получении мер социальной поддержки в период СВО. Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Граждане, чьи участки уже находятся в муниципальной собственности, могут подать заявление в течение года. Если право муниципальной собственности возникнет позже, год будет отсчитываться со дня его регистрации.

Решение по участку муниципалитет примет за 20 дней, договор оформят за пять рабочих дней. Жилые помещения также можно вернуть бесплатно, даже если они повреждены. На решение о передаче жилья отводится до 60 дней, на заключение договора — еще до 30. Право сохраняется за наследниками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.