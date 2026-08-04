Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Житель Брянска пойдет под суд за ДТП с тремя погибшими из-за опасного обгона

2026, 04 августа 16:03
Житель Брянска пойдет под суд за ДТП с тремя погибшими из-за опасного обгона
Источник фото

Уголовное дело направлено в Навлинский районный суд.

 

Прокуратура Навлинского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Брянска, который стал виновником смертельного ДТП. Авария произошла 26 декабря 2025 года на трассе М-3 «Украина».

Водитель автомобиля «Hyundai Solaris» выехал на встречную полосу, нарушив правила обгона,чтобы избежать лобового столкновения, водитель «Mitsubishi Lancer» свернул на обочину, потерял управление и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автопоездом «Sitrak». В результате погибли водитель «Mitsubishi» и двое пассажиров, в том числе несовершеннолетний 2012 года рождения. Еще один несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения получил тяжкий вред здоровью.

Также было установлено, что обвиняемый скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшим.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянском районе обезвредили две гранаты времен войны
04 августа 15:31
В Брянском районе обезвредили две гранаты времен войны
В брянском селе Лопазно прошла диспансеризация пожилых и маломобильных жителей
04 августа 14:50
В брянском селе Лопазно прошла диспансеризация пожилых и маломобильных жителей
48-летний и 51-летний брянцы пойдут под суд за разбойное нападение на пенсионеров в Унечском районе
04 августа 12:46
48-летний и 51-летний брянцы пойдут под суд за разбойное нападение на пенсионеров в Унечском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16044) брянск (7104) ДТП (2826) ГИБДД (2398) прокуратура (2156) уголовное дело (2096) Александр Богомаз (1998) суд (1798) авария (1706) мчс (1568) коронавирус (1272) дороги (1126)