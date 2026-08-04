Житель Брянска пойдет под суд за ДТП с тремя погибшими из-за опасного обгона

2026, 04 августа 16:03

Уголовное дело направлено в Навлинский районный суд.

Прокуратура Навлинского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Брянска, который стал виновником смертельного ДТП. Авария произошла 26 декабря 2025 года на трассе М-3 «Украина».

Водитель автомобиля «Hyundai Solaris» выехал на встречную полосу, нарушив правила обгона,чтобы избежать лобового столкновения, водитель «Mitsubishi Lancer» свернул на обочину, потерял управление и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автопоездом «Sitrak». В результате погибли водитель «Mitsubishi» и двое пассажиров, в том числе несовершеннолетний 2012 года рождения. Еще один несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения получил тяжкий вред здоровью.

Также было установлено, что обвиняемый скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшим.