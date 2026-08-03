В Брянске подметально-вакуумные машины очистили улицы за выходные

2026, 03 августа 10:35

За минувшие выходные ВКМ почистили центральные улицы, бульвары и привокзальную площадь.

В Брянске подметально-вакуумные машины поддерживают чистоту улиц. Ранним утром и поздним вечером за минувшие выходные они прошли по проспектам Станке Димитрова и Героев, улицам Дуки, Бежицкой, Попова, Арсенальной, Красноармейской, Счастливой, Чернышевского, Карачижской, Рекункова, Комсомольской, Никитина, Пушкина, 2-й Мичурина, Тельмана и другим, а также по бульварам Щорса, 50 лет Октября и привокзальной площади.

Сегодня работы запланированы на Романа Брянского, Ильи Иванова, 3-го Июля, Калинина, Объездной, Ромашина, Репина, Луначарского, Камозина, Ульянова, 3-го Интернационала, Майской Стачки, Почтовой, Рылеева, Абашева и других улицах.