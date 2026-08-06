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Брянский суд оставил под стражей подростка, обвиняемого в попытке подрыва моста

2026, 06 августа 11:56
Брянский суд оставил под стражей подростка, обвиняемого в попытке подрыва моста
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Срок ареста продлили до 9 ноября 2026 года.

 

В Брянске сотрудники УФСБ России пресекли попытку теракта, который готовил несовершеннолетний участник запрещенной террористической организации.

По данным следствия, 10 июня 2025 года обвиняемый по заданию украинских спецслужб забрал из тайника взрывное устройство из шести тротиловых шашек и спрятал его возле Октябрьского моста в Володарском районе Брянска. Противоправные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Брянский областной суд продлил срок ареста фигуранту до 9 ноября 2026 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Защита ходатайствовала о домашнем аресте или залоге, но суд прошение не удовлетворил.

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