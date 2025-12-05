Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Бороться со снегом зимой в Брянске будут 125 машин и восемь рабочих бригад

2025, 05 декабря 18:39
Бороться со снегом зимой в Брянске будут 125 машин и восемь рабочих бригад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Главе городской администрации Александр Макаров провёл оперативное совещание о готовности Брянска к морозам и снегопадам. О ситуации доложил директор Дорожного управления Михаил Кастюшин.

Всего в городе свыше 900 километров дорог, а площадь брянских тротуаров превышает один миллион километров. На борьбу со снегом в любой момент готовы выехать 125 машин,  в том числе 37 КДМ, 10 автогрейдеров, пять лаповых погрузчиков, 26 колёсных тракторов, четыре экскаватора-погрузчика и 21 самосвал. Вручную убирать тротуары, остановочные комплексы, парки и скверы будут восемь рабочих бригад.Они обеспечены тёплой одеждой и инструментами. Также выделены специалисты для очистки ливневой канализации, обрезке и валке деревьев. 

Для борьбы с гололедом дорожное управление Брянска заготовило 32 тысячи кубометров песко-соляной смеси. Механизированные бригады круглосуточно следят за ситуацией на дорогах с 8 ноября.

