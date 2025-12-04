Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Свалку на улице Ромашина в Брянске ликвидируют после жалобы мэру города

2025, 04 декабря 17:35
Свалку на улице Ромашина в Брянске ликвидируют после жалобы мэру города
Свалку на на улице Ромашина в Брянске ликвидируют после жалобы мэру города. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

 

В общественной приёмной партии «Единая Россия» в Брянске прошёл приём граждан. На вопросы горожан ответил глава городской администрации Александр Макаров.

О проблеме мэру рассказали жители Советского района. На улице Ромашина под окнами домов №34 и 38 после сноса старых металлических гаражей образовалась большая свалка. Горы строительного мусора находятся вблизи многоэтажек и детского сада.

«Свалку мы уберём. В эту пятницу проведём санитарные мероприятия — поручим эту работу соответствующим службам. Организацию и контроль возьмёт на себя районная администрация», — подчеркнул Александр Макаров.

Мэр поручил главе администрации Советского района Денису Семёнову и начальнику управления по муниципальному контролю Александру Рухлядко на месте разобраться, как быстро навести порядок на улице Ромашина.

