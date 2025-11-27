Брянские тяжелоатлеты завоевали шесть медалей на турнире в Туле

2025, 27 ноября 18:49

Брянские тяжелоатлеты завоевали шесть медалей на турнире в Туле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Тула прошёл всероссийский турнир по тяжёлой атлетике «Серебряный гриф». На турнире выступили более 800 спортсменов в возрасте от 10 лет из всех регионов страны.

Воспитанники брянского спорткомплекса «Десна» состязались в возрастной группе 13-17 лет. Первое место занял Савва Титов. Серебряные медали завоевали Иван Громов и Диана Бохонова. Бронзовыми призёрами стали Николай Титов, Владимир Левкин и Виктория Крохина.