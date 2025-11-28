На улице Менжинского в Брянске построили ливневую канализацию

2025, 28 ноября 15:18

На улице Менжинского в Брянске построили ливневую канализацию по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Менжинского. За полгода подрядчик обновил свыше двух километров дороги. Специалисты уложили новый асфальт на проезжей части и на тротуарах. От проспекта Московского до улицы Богдана Хмельницкого рабочие уложили ливневую канализацию. На остановках общественного транспорта сделаны заездные карманы, установили новые фонари и семь остановочных комплексов.

Качество ремонта проверила межведомственная комиссия под руководством заместителя главы Фокинского района Сергея Глушенкова.

«Администрация Фокинского района на всех этапах ремонта контролирует ремонт улицы Менжинского, ведь здесь расположены не только многоквартирные и частные жилые дома, но и социально значимые объекты — детское отделение Брянской городской поликлиники №5, гимназия №1, центр реабилитации инвалидов и стадион «Спартак». Сейчас ремонт завершается, и подрядчику предстоит убрать за собой строительный мусор. У дома №25 необходимо убрать старый больной тополь, он может упасть на проезжую часть», — уточнил Сергей Глушенков.

Улицу Менжинского обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» за почти 88 миллионов рублей.