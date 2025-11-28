Парк «Олимпийский» и один двор благоустроят в Брянске в будущем году

2025, 28 ноября 10:37

Парк «Олимпийский» и один двор благоустроят в Брянске в будущем году за 143 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Заседание общественной муниципальной комиссии провёл замглавы Брянской городской администрации Иван Квасов. Там утвердили объекты, которые будут благоустраиваться по программе «Формирование комфортной городской среды» в будущем году.

В предварительный перечень вошли парк «Олимпийский» за городским Домом культуры Володарского района и дворовая территория вблизи многоквартирных домов №6, 8, 9 и 10 в микрорайоне «Автозаводец» в Бежицкой районе. На благоустройство выделили около 143 млн рублей.

Свыше 97 миллиона рублей пойдёт на работы в парке. За благоустройство этой общественной территории проголосовали более 28 тысяч брянцев. В парке уберут часть старых деревьев, построят тротуары, скейт-парк, гимнастическую и детскую площадки, ротонду и агитплощадка. Также специалисты обустроят зелёные зоны, установят лавочки, проведут освещение и видеонаблюдение.