Журналист из Варшавы поздравил брянцев с 9 Мая

Польский публицист Мачей Вишневский из Варшавы поздравил жителей Брянской области с Днём Победы.

Мачей Вишневский подчеркнул, что в Польше есть люди, которые благодарны Красную Армию, которая вместе с польской освобождала Польшу от фашизма в 1944 и 1945 годах.

«Есть в Польше люди, которые очень благодарны, помнят всех павших и помнить будут. Хочу ещё сказать, что если вы сейчас из Польши слышите слова, от которых обливаются кровью ваши сердца, слова позорные, полные ненависти. Я вас хочу заверить — это не вся Польша, это временное, это пройдёт. Есть в Польше люди, которые за то, чтобы польский народ и народы России дружили. Нас не так мало как кажется нашим врагам, но пока не так много как нам бы хотелось», – подчеркнул журналист.

Мачей Вишневский пожелал всего хорошего ветеранам и их потомкам.

«Помните, что мы вам очень благодарны», – заключил журналист.