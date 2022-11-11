Брянские «Партизаны» победили в региональном первенстве по баскетболу

В областном первенстве по баскетболу среди команд юношей 2009 года рождения и младше победила брянская команда «Партизан». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Финальные игры областного первенства по баскетболу прошли во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко. Воспитанники спортшкол Почепа и Сельцо боролись за бронзовую награду. Почепчане победили со счётом 85:83.

Брянские команды «Десна» и «Партизан» разыграли главный приз первенства. «Партизаны» победили со счётом 68:60.

«Приятно осознавать, что баскетбол на Брянщине развивается. У нас проводятся регулярные первенства и чемпионаты, турниры различного ранга. Финальные игры соревнований среди юношей теперь на постоянной основе будут проводиться в прекрасном игровом зале Дворца единоборств», – отметил замгубернатора Брянской области Николай Лучкин

Лучшими игроками турнира стали Артём Дегтярёв из «Партизан» и Данила Нестеров из «Десны».