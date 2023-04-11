16 медалей привезли брянцы с Первенства России по всестилевому каратэ

16 медалей привезли брянские спортсмены с Первенства России по всестилевому каратэ. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле на базе спортивного центра «ГРИНН» прошло Первенство России по всестилевому каратэ. На турнир приехали более полутора тысяч человек из 57 регионов страны. Регион представили спортсмены Брянской областной федерации каратэ-до.

Сборная Брянской области завоевала 14 медалей: три – золотых, шесть – серебряных и пять бронзовых. Спортсмены заняли третье общекомандное место.

Кроме того, в рамках Открытого Всероссийского фестиваля по всестилевому каратэ в возрастной категории 46 лет и старше в ОК-ката-ренгокай золотую медаль завоевал брянец Андрей Захаров, а в возрастной категории 36-45 лет бронзовым призёром стал Андрей Головнев.