2 тысячи брянцев сдали нормы ГТО во время пандемии

Особой популярностью сдача нормативов пользуется среди молодежи.

Несмотря на пандемию в связи с распространением коронавирусной инфекции, в 2020 году в Брянске нормативы ГТО выполнили более 2 тысяч человек.

«Это очень хороший показатель, который говорит об эффективной работе Центра по сдаче норм ГТО и его качественному техническому обеспечению», – сообщил председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Брянского горсовета Алексей Солонкин.

По его словам, сегодня особой популярностью сдача нормативов пользуется среди молодежи, которая собирается поступать в ВУЗы, дающие дополнительные баллы за результат по ГТО.