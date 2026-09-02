Девушка-водитель погибла в ДТП в Брянске 1 сентября

2026, 02 сентября 11:26

Девушка-водитель погибла в ДТП в Брянске 1 сентября. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В районе дома № 14 по улице Болховской города Брянска 1 сентября произошла авария. 22-летняя девушка за рулём автомобиля LADA Samara на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустила LADA Priora. После столкновения LADA Samara перевернулась.

Девушка-водитель погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи. 16- и 17-летние пассажирки LADA Samara получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.