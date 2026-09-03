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ДТП

Женщина пострадала при столкновении трёх машин в Брянском районе накануне

2026, 03 сентября 16:29
Женщина пострадала при столкновении трёх машин в Брянском районе накануне
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Женщина пострадала при столкновении трёх машин в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла вечером 2 сентября на 133-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 43-летний мужчина за рулём автомобиля Citroen, выезжая с прилегающей территории, не пропустил Lada Granta. 41-летний водитель отечественной легковушки стал уходить от столкновения и потерял управление. Машина выехала на встречную полосу и врезалась Citroen под управлением 47-летней женщины-водителя.

58-летняя пассажирка Lada Granta получила травмы. Женщину госпитализировали.

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. 

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