Женщина пострадала при столкновении трёх машин в Брянском районе накануне

2026, 03 сентября 16:29

Женщина пострадала при столкновении трёх машин в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла вечером 2 сентября на 133-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 43-летний мужчина за рулём автомобиля Citroen, выезжая с прилегающей территории, не пропустил Lada Granta. 41-летний водитель отечественной легковушки стал уходить от столкновения и потерял управление. Машина выехала на встречную полосу и врезалась Citroen под управлением 47-летней женщины-водителя.

58-летняя пассажирка Lada Granta получила травмы. Женщину госпитализировали.

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.