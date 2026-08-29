Военные сбили 128 беспилотников ВСУ за сутки над Брянской областью

2026, 29 августа 12:35

Военные сбили 128 беспилотников ВСУ за сутки над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 128 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.