Более 2 тысяч брянцев приняли участие в «Лыжне России»

Массовый забег прошел 28 февраля.

27 февраля в Брянске прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2021». Как сообщает региональное правительство, в этом году в забеге приняли участие более 2 тысяч человек.

Открыл соревнования губернатор Александр Богомаз, произведя символический выстрел. Помощь лыжникам оказывали волонтеры.

Самыми опытными участками гонки стали Сергей Ивченко, Михаил Моторин, Александр Ивашкин, Сергей Ширков, Виктор Сычев, Михаил Романеев, Любовь Ануфриева, Ираида Лаврова, Ольга Моськина, Людмила Шатоба, Татьяна Колчина и Людмила Яшкова. Они получили награды из руг губернатора.

Также в рамках соревнований награды за большой вклад в развитие лыжного спорта в регионе вручили родителям Александра Большунова, ставшего чемпионом мира, Светлане и Александру Большуновым.