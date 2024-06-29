Легкоатлетический забег прошёл на Славянском мосту в Брянске в рамках фестиваля «Славянское единство». Об этом рассказали в горадминистрации.

В Брянской области проходит традиционный международный фестиваль «Славянское единство». В его рамках в областном центре состоялся легкоатлетический пробег.

На старт на Славянском мосту вышли более 1000 человек: профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни из Брянской области, регионов Центрального федерального округа, Луганской и Донецкой народных республик, Гомельской и Могилевской областей Республики Беларусь.

Старт легкоатлетическому пробегу дал советник председателя Правительства РФ Олег Матыцин.

«Более тысячи спортсменов на международном легкоатлетическом пробеге «Славянское братство» сегодня показали всем, что спорт — это не политические амбиции, спорт — это наша сила, дружба, гордость! И мы делаем все, чтобы у молодого поколения были достойные условия для занятий спортом, а у наших государств — новые спортивные рекорды!» — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.