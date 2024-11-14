Брянцы стали вторыми на Кубке России по фитнес-аэробике

Брянская команда завоевала серебряную награду на Кубке России по фитнес-аэробике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошли Кубок России и всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Там успешно выступила сборная Брянской области.

На Кубке России команда «Гетто Дримс» заняла второе место. На всероссийских соревнований золотую награду соревнований завоевали брянские танцоры из «ЕДФ Фемели». А третьей стала команда «Ако Тим».

Среди дуэтов брянские участники «Лилс ЕДФ» завоевали «золото», а команда «Биг Муд» – «серебро».

Также танцоры из Брянской области в индивидуальных баттлах по «хип-хопу» стали призерами во всех возрастных группах.