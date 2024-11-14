Брянцы стали вторыми на Кубке России по фитнес-аэробике
Брянская команда завоевала серебряную награду на Кубке России по фитнес-аэробике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Москве прошли Кубок России и всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Там успешно выступила сборная Брянской области.
На Кубке России команда «Гетто Дримс» заняла второе место. На всероссийских соревнований золотую награду соревнований завоевали брянские танцоры из «ЕДФ Фемели». А третьей стала команда «Ако Тим».
Среди дуэтов брянские участники «Лилс ЕДФ» завоевали «золото», а команда «Биг Муд» – «серебро».
Также танцоры из Брянской области в индивидуальных баттлах по «хип-хопу» стали призерами во всех возрастных группах.
Читайте также
Новости регионов
Будущее села
В Хиславичах обсудили развитие сельских территорий. В 2024 году Хиславичский район показал впечатляющие результаты, заключив 27 социальных контрактов в сфере сельского хозяйства. Это в 15 раз больше, чем в 2023‑м, когда было заключено всего четыре таких контракта. Такой рост стал возможен благодаря активной работе региональных властей. В текущем году спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов