Брянец стал Чемпионом России по спорту глухих в лыжных гонках. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Республике Коми в лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «лыжные гонки». Спортсмены соревновались в гонке с раздельного старта свободным стилем на дистанциях 5 километров у женщин и 10 километров у мужчин.

На старт вышел брянский спортсмен школы «Виктория» Даниил Андреев. Он завоевал первое место и стал чемпионом России по спорту глухих.