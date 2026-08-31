Четверо брянцев лишились денег после общения с лжеинвесторами на прошлой неделе

2026, 31 августа 18:35

Четверо брянцев лишились свыше трёх миллионов рублей после общения с лжеинвесторами на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За минувшую неделю в полицию обратились 19 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 5 593 000 рублей.

Большей частью суммы завладели злоумышленники, которые обещали быстро заработать на вкладах. Четыре жителей региона поверили якобы экспертам по инвестиция и перевели на указанные ими счета свои сбережения. После получения денег мнимые бизнес-партнёры перестали выходить на связь. Брянцы лишились 3 474 000 рублей.