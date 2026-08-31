Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Четверо брянцев лишились денег после общения с лжеинвесторами на прошлой неделе

2026, 31 августа 18:35
Четверо брянцев лишились денег после общения с лжеинвесторами на прошлой неделе
Источник фото

Четверо брянцев лишились свыше трёх миллионов рублей после общения с лжеинвесторами на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

За минувшую неделю в полицию обратились 19 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 5 593 000 рублей.

Большей частью суммы завладели злоумышленники, которые обещали быстро заработать на вкладах. Четыре жителей региона поверили якобы экспертам по инвестиция и перевели на указанные ими счета свои сбережения. После получения денег мнимые бизнес-партнёры перестали выходить на связь. Брянцы лишились 3 474 000 рублей.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянец стал призёром всероссийского турнира по настольному теннису
31 августа 13:56
Брянец стал призёром всероссийского турнира по настольному теннису
Пять человек пострадали в ДТП в Брянском районе накануне
31 августа 13:32
Пять человек пострадали в ДТП в Брянском районе накануне
Празднованию Свенской иконы Божией Матери прошло в Брянской области
31 августа 12:42
Празднованию Свенской иконы Божией Матери прошло в Брянской области

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16313) брянск (7192) ДТП (2855) ГИБДД (2423) прокуратура (2174) уголовное дело (2125) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1719) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1135)