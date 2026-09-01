Житель Дубровки проведёт девять лет в колонии за убийство

2026, 01 сентября 13:41

Житель Дубровки проведёт девять лет в колонии за убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Жуковского районного суда по уголовному делу об убийстве. 17 мая 2020 года у 58-летнего жителя посёлка Дубровка произошёл конфликт с жителем Сещи. Фигурант выстрелил из травматического пистолета в голову и тело мужчины. Потерпевший от полученных травм умер через несколько дней в больнице.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Адвокат осужденного обжаловал приговор. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для изменения приговора.