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Житель Дубровки проведёт девять лет в колонии за убийство

2026, 01 сентября 13:41
Житель Дубровки проведёт девять лет в колонии за убийство
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Житель Дубровки проведёт девять лет в колонии за убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В законную силу вступил приговор Жуковского районного суда по уголовному делу об убийстве. 17 мая 2020 года у 58-летнего жителя посёлка Дубровка произошёл конфликт с жителем Сещи. Фигурант выстрелил из травматического пистолета в голову и тело мужчины. Потерпевший от полученных травм умер через несколько дней в больнице.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Адвокат осужденного обжаловал приговор. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для изменения приговора.

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