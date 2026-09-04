На новом маршруте №4 в Брянске в два раза увеличилось число пассажиров

2026, 04 сентября 15:39

На новом маршруте №4 в Брянске в два раза увеличилось число пассажиров за полтора месяца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

15 июля в Брянске был запущен новый автобусный маршрут №4. Он проходит от остановки «Микрорайон №5» до «Юрфак БГУ». На автобусе можно добраться до нового здания поликлиники и корпуса №2 Центра образования «Перспектива».

По результатам мониторинга в первые дни маршрутом пользовались примерно 250 человек в день. В настоящее время число пассажиров увеличилось почти вдвое.

«Начался учебный год, поехали школьники, так что количество пользователей будет расти. Держим ситуацию под контролем: пока автобусов достаточно, если они перестанут закрывать потребности населения, количество машин увеличим», — пояснил замглавы горадминистрации Игорь Чубчиков.