Юный брянец завоевал «серебро» на первенстве мира по тайскому боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Бангкоке прошло Первенства мира по тайскому боксу. В сборную России вошёл брянский спортсмен Андрей Картамышев. Он выступал в возрастной категории 10-11 лет.

Андрей в финальном поединке встретился с представителем Тайланда. Сопернику он уступил всего один балл. возрастной категории 10-11 лет. Брянец завоевал серебряную медаль первенства мира.