Брянец завоевал «золото» Спартакиады молодёжи России

Брянец завоевал «золото» в бега в рамках Спартакиады молодёжи России допризывного возраста. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Волгограде прошла Спартакиада молодёжи России допризывного возраста. Участвовали в соревнованиях команды из 52 регионов.

Брянскую область представили школьники города Дятьково. Они состязались в беге, прыжках, плавании, метании гранаты, стрельбе из пневматической винтовки, а также демонстрировали навыки строевой подготовки и сборки-разборки автомата Калашникова.

В беге на дистанции в 3000 метров выступил брянец Ярослав Балалаев. Он занял первое место. В общекомандном зачете брянцы оказались на 16 строчке.