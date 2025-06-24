Брянская бегунья стала серебряным призёром Кубка России
Брянская бегунья Мария Прохорец стала серебряным призёром Кубка России на дистанции в 1500 метров. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры спорта.
Кубок России по лёгкой атлетике прошёл в подмосковном городе Жуковский. На стадионе «Метеор» собрались сильнейшие спортсмены страны.
На дистанции в 1500 метров выступила воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва имени Самотесова Мария Прохорец. С результатом в 4.16.28 секунда она стала второй.
Ранее Мария Прохорец завоевала «золото» в забеге на 800 метров.