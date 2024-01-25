Брянская спортсменка стала второй на Всероссийском турнире по боксу
Брянская спортсменка завоевала серебро няную медаль на Всероссийском турнире по боксу. Об этом сообщил в городском спорткомитете.
В Тольятти проходят Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок 17 — 22 лет на призы Сергея Онищенко и РФСО «Спартак». Турнир посвящён памяти Героя Социалистического Труда Николая Семизорова.
Брянскую область представляет воспитанница спортшколы «Олимп» Дарья Медведева. Девушка выступала в весовой категории 54 кг. В финальном поединке Дарья уступила сопернице и стала серебряной медалисткой соревнований.