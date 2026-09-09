Брянский суд взыскал с владельца укусившей ребёнка собаки 50 тысяч рублей

2026, 09 сентября 16:37

Брянский суд взыскал с владельца укусившей ребёнка собаки 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Севского района. В апреле 2026 года в деревне Кривцова на её шестилетнего сына напала собака. Животное укусило мальчика за лицо. Ребёнку потребовалась помощь врачей.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Высшая инстанция взыскала с владельца собаки 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.