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Брянский суд взыскал с владельца укусившей ребёнка собаки 50 тысяч рублей

2026, 09 сентября 16:37
Брянский суд взыскал с владельца укусившей ребёнка собаки 50 тысяч рублей
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Брянский суд взыскал с владельца укусившей ребёнка собаки 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница Севского района. В апреле 2026 года в деревне Кривцова на её шестилетнего сына напала собака. Животное укусило мальчика за лицо. Ребёнку потребовалась помощь врачей.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Высшая инстанция взыскала с владельца собаки 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

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