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Происшествия

Брянские следователи возбудили дело о травмирования работника из-за падения мешка картошки

2026, 09 сентября 14:30
Брянские следователи возбудили дело о травмирования работника из-за падения мешка картошки
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Брянские следователи возбудили дело о травмирования работника из-за падения мешка картошки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о травмировании работника  индивидуального предпринимателя, занимающегося сельским хозяйством из-за нарушения требований охраны труда. По версии правоохранителей, 3 сентября 2026 года на складе хранения овощей в городе Почепе произошёл обрыв подвешенной лебедки, использовавшейся для перемещения грузов. На сотрудника упал большой мешок с картофелем. Мужчина получил травму лица.

Следователи допрашивают свидетелей. Также назначены судебные экспертизы для определения тяжести вреда здоровью потерпевшего.

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