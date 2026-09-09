Брянские следователи возбудили дело о травмирования работника из-за падения мешка картошки

2026, 09 сентября 14:30

Брянские следователи возбудили дело о травмирования работника из-за падения мешка картошки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о травмировании работника индивидуального предпринимателя, занимающегося сельским хозяйством из-за нарушения требований охраны труда. По версии правоохранителей, 3 сентября 2026 года на складе хранения овощей в городе Почепе произошёл обрыв подвешенной лебедки, использовавшейся для перемещения грузов. На сотрудника упал большой мешок с картофелем. Мужчина получил травму лица.

Следователи допрашивают свидетелей. Также назначены судебные экспертизы для определения тяжести вреда здоровью потерпевшего.