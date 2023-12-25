Брянские акробатки стали призёрами Всероссийских соревнований

Брянские акробатки завоевали серебряную награду на Всероссийских соревнованиях в Орле. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта

В Орле в спортивном центре «ГРИНН» прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на Кубок Заслуженного тренера России Наумовой. В них участвовали более 270 участников из 18 регионов России.

В первом взрослом разряд выступали воспитанницы брянской спортшколы олимпийского резерва «Десна». Дарья Карапузова, Татьяна Барабанова и Анджелика Горбачёва стали серебряными призёрами турнира.