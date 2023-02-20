Брянские акробаты стали первыми в Старом Осколе

Брянские акробаты заняли первые места на чемпионате ЦФО в Старом Осколе. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городе Старый Оскол прошёл чемпионат и первенство Центрального федерального округа по прыжкам на батуте. Брянские спортсмены в командном зачёте дважды стали первыми. Сборная юношей и сборная юниорок завоевали «золото».

В личном зачёте мастер спорта Екатерина Бондарева заняла первое место. КМС Елизавета Амелина получила серебряную награду. А мастер спорта Юлия

Лазицкая заняла третье место.