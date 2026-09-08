Брянские бойцы завоевали две золотых медали чемпионата СНГ. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
На прошлой неделе в городе Гродно Республики Беларусь прошёл Чемпионат Содружества Независимых Государств по рукопашному бою. Участие в соревноаниях приняли сборные Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана.
В составе команды Российской Федерации вошли два воспитанника брянской спортшколы «Торпедо» Александр Горохов и Дамир Казанов. В своих весовых категориях бойцы завоевали золотые медали.