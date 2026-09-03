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Общество

День солидарности в борьбе с терроризмом отметили митингом в Брянске

2026, 03 сентября 15:38
День солидарности в борьбе с терроризмом отметили митингом в Брянске
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День солидарности в борьбе с терроризмом отметили митингом и памятной акцией в Брянске. 

 

3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата приурочена к трагическим событиям в городе Беслане в Северной Осетии, которая произошла 1–3 сентября 2004 года. Боевики захватили школу №1. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Брянске прошёл памятный митинг. У мемориала на Кургане Бессмертия собрались чиновники, депутаты, представители правоохранительных органов и общественных организаций, студенты и активисты. Они возложили цветы к памятнику и почтили память погибших от рук террористов минутой молчания. 

Кроме того, Брянская область присоединилась к Всероссийской акции «Капля жизни». Она посвящена школьникам Беслана, которые три дня в плену у боевиков не могли выпить воды. Участники акции набрали воду в ладони и полили цветы у мемориала.

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