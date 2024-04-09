Брянские боксёры побывали на сборах в Сочи

Более 60-и боксёров Брянской области побывали на сборах в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Спортсмены федерации тайского бокса Брянской области побывал на сборах в Сочи. Более 60-и ребят из Брянска, Комаричи, Навли, Клетни и Суземки провели полторы недели в образовательном центре «Сириус». Помимо ежедневных тренировок, юные боксёры ходили на море, выезжали в горы, посещали лекции по тактической медицине и оказанию первой медицинской помощи.