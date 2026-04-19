Женщина погибла при нападении дрона на автобус в Климовском районе в субботу

2026, 19 апреля 10:05

Женщина погибла при нападении дрона на автобус в Климовском районе в субботу. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В субботу, 18 апреля, ВСУ атаковали село Чернооково Климовского района. FPV – дрон нанёс целенаправленный удар по пассажирскому автобусу Климовского АТП с мирными жителями. Одна женщина погибла и одна получила ранения. Пострадавшую госпитализировали.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.