Командир бригады «БАРС-Брянск» посетил семью погибшего бойца

2026, 18 апреля 14:16
Источник фото

Командир бригады «БАРС-Брянск» посетил семью погибшего бойца. Об этом Сергей Антошин рассказал в своих соцсетях.

 

Командир добровольческой бригады «БАРС-Брянск» Сергей Антошин посетил семью бойца Андрея Бородько. Он погиб при выполнении боевого задания.

«Бесконечно больно осознавать, что погиб молодой, мужественный, безгранично преданный Родине гражданин России, наш боевой товарищ. Но сердце наполняется гордостью за наш народ и верой в безоговорочную победу над врагом, когда видишь, какие люди воспитывают настоящих патриотов. Нас не сломить, Россию не победить. Потому что стойкость русского народа, сила его и несгибаемая твёрдость взращиваются в каждой семье, в каждом доме», — подчеркнул Сергей Антошин.

Мама бойца Елена Леонидовна решила передать бригаде мотоцикл Андрея. Его военнослужащие будут использовать на боевых заданиях.

