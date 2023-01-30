Брянские динамовцы продолжат сезон в новой форме

Футболисты «Динамо-Брянск» продолжат сезон в новой форме. Об этом рассказали на официальной странице клуба в ВКонтакте.

Брянские динамовцы начали подготовку к футбольному сезону этого года. На поле они выйдут в новой форме от бренда KELME. Презентовали её семейной фотосессией Анна и Павел Романовы вместе с дочками.

Напомним, второй этап Первенства России по футболу среди команд Второй лиги в Группе 3 стартует в апреле. Предварительно для «Динамо-Брянск» год начнется со встречи с саратовским «Соколом».

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